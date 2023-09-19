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«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России

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«Краснодар» одержал победу над «Динамо» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России
  • РИА Новости

Основное время завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 4:2.

В составе гостей голом отметился Бителло на 21-й минуте. Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба.

За хозяев гол забил Кади на 69-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей позиции (четыре).

Ранее сообщалось, что Бителло забил дебютный мяч за «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром».

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