«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России
- РИА Новости
Основное время завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 4:2.
В составе гостей голом отметился Бителло на 21-й минуте. Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба.
За хозяев гол забил Кади на 69-й минуте.
Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей позиции (четыре).
Ранее сообщалось, что Бителло забил дебютный мяч за «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром».