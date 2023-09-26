«Не в состоянии проявить лучшие качества»: Филимонов — о вратарях «Спартака», формате Кубка России и уважении к тренерам

Вратари «Спартака» из-за постоянной ротации не способны проявить свои лучшие качества. Об этом в интервью RT заявил бывший голкипер сборной России Александр Филимонов. По его словам, каждый из них боится допустить ошибку и угодить в запас. Специалист также высказался об изменении формата Кубка страны, посетовал, что тренеры не пользуются таким уважением, как раньше, и объяснил, почему не получает предложений о работе от отечественных клубов.

— В последние годы многое делается для популяризации Кубка России. Удастся ли ему в этом отношении обойти РПЛ?

— Не думаю, что Кубок станет популярнее Премьер-лиги, так как он всегда был и остаётся вторым по значимости турниром в стране. Всё-таки чемпионат — более продолжительное соревнование, в котором редко находится место случайностям, а обладатель золотых медалей проходит через серьёзные испытания. В Кубке сенсаций гораздо больше: триумфы команд не самого высокого уровня, неожиданные результаты, эксперименты с составами и многое другое, поэтому он уступает по значимости РПЛ. Исторически сложилось, что чемпион всегда сильнее обладателя Кубка.

— Что скажете об изменении формата турнира и введении Путей регионов и РПЛ?

— Здесь, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Если обсуждать Путь регионов, здорово, что более слабым клубам предоставили возможность заявить о себе и попутно обратить внимание на некоторые проблемы. Сразу становится видно, кто в каком состоянии находится. Что касается Пути РПЛ, считаю неправильным, когда сильным командам дают второй шанс после того, как они оступились. В Кубке всегда играли на вылет, на мой взгляд, это более правильный подход. Поэтому я пока не готов дать оценку новому формату. Должно пройти время, чтобы мы могли оглянуться и понять, было ли это решение верным и дало ли оно какой-то импульс.

— Но ведь формат изменили ещё в 2022-м…

— Прошлый сезон получился чисто экспериментальным и испытательным. Поэтому не стал бы по нему делать выводы. Это как судить о самолёте, который ещё не совершил первый рейс. Если говорить о краткосрочной перспективе, как минимум Кубок добавил в привлекательности из-за эффекта новизны и неординарности. Многие клубы встречались четырежды по ходу одного сезона, что придавало интриги с точки зрения принципиальности противостояний. Тот же ЦСКА с «Уралом» пересекался шесть раз, а мог и семь, если бы подопечные Виктора Гончаренко добрались до главного финала, а так армейцы и с «Краснодаром» пять раз испытывали друг друга на прочность и выдали шикарный финал.

— Добавило интриги и участие клубов из Медиалиги. Правильно ли вообще смешивать профессиональный футбол и медийный?

— Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал.

— Способны ли медийные коллективы мотивировать коллег из низших лиг становиться лучше: развивать инфраструктуру, работать с болельщиками, привлекать к себе внимание?

— Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS, и что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки.

— Но ведь они были. Например, наставника «Зоркого» Дениса Лопатина уволили после поражения от «Амкала».

— Ушёл в отставку, а дальше-то что? Проблемы как были, так наверняка и остаются. Они сыграют один матч и забудут его как страшный сон, не станут зацикливаться на результате. Сложности значительно глубже.

— От Фонбет Кубка России к Матчам легенд. Как относитесь к тому, что они набирают популярность и проводятся намного чаще?

— Это очень здорово. Мы все собираемся, общаемся, ведём активный образ жизни. И раньше нередко встречались, но в таком обновлённом формате стало ещё лучше. Разные клубы, разные сборные, состоящие из звёзд нашего футбола. Есть возможность выйти на большое поле и сыграть, как в старые добрые времена.

— Согласны с тем, что многие из ветеранов находятся в прекрасной форме, несмотря на возраст? Иногда создаётся впечатление, что они могли бы составить конкуренцию многим действующим футболистам.

— С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов всё намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт. Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки.

— Почему не удалось передать ценный опыт следующему поколению?

— На мой взгляд, проблема кроется в том, что профессию тренера стали отодвигать на второй план. Специалистам начали меньше доверять. В любой команде первый кандидат на увольнение — наставник. Раньше такого не было, поскольку он являлся человеком, который управлял практически всем, не только коллективом. Он же отвечал в том числе за организационные вопросы. То есть определял едва ли не основную политику клуба. Разумеется, авторитет главного тренера был непререкаем. Теперь же экс-игроки, идущие тренировать, сталкиваются с отсутствием уважения. И это напрямую сказывается на качестве футбола. Но это не единственная причина.

Ещё во времена, когда в стране сменился политический строй, в отечественном футболе стало модно копировать многие вещи из европейского. Однако их не адаптировали к нашей реальности, а слепо брали, не понимая, что в России другие менталитет, исполнители, система подготовки и много чего ещё, вплоть до развития детско-юношеского футбола. В связи с этим многие полезные детали из советской системы утеряны.

Александр Филимонов

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

— Возвращение к модели, где тренер является ключевой фигурой в клубе, поможет решить проблему?

— Не нужно менять модель. Просто требуется сделать так, чтобы наставник вновь стал уважаем. Чтобы футболист в первую очередь слушал не своего агента, а тренера. Человек, который берёт на себя ответственность возглавлять коллектив, обязан обладать определённой харизмой, быть достойным такой должности. А владельцам и руководителям, в свою очередь, следует предоставлять высокий кредит доверия. Только тогда что-то поменяется.

— Сможем ли мы вас увидеть в качестве главного тренера или хотя бы члена штаба в каком-нибудь клубе в ближайшее время?

— Нет. Меня уже давно никуда не приглашают. Сколько лет пытаюсь понять, почему так происходит, но не нахожу ответа на этот вопрос.

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— Переключимся на «Спартак», если позволите. Гильермо Абаскаль постоянно меняет состав, и на данный момент у красно-белых, по сути, нет основного. В том числе ротации подвергаются вратари. Как это влияет на психологическое состояние голкипера?

— Когда в команде присутствует нестабильность, из колеи выбиваются все исполнители, так как всё взаимосвязано. В такой ситуации каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч. Это стрессовый момент, так как необходимо постоянно находиться в тонусе. А при частой ротации можно легко потерять темп, не только форму. Поэтому никто из голкиперов «Спартака» не в состоянии толком проявить свои лучшие качества. Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность в себе и грубые ошибки, ведь нет ощущения, что, совершив помарку, не угодишь в глубокий запас. А вратарские ляпы всегда на виду, и от них не спрячешься. Поэтому такое положение вещей негативно сказывается на их действиях.

— Зачем «Спартаку» Илья Свинов и не лучше ли отправиться в аренду, чтобы получать стабильную практику? Есть мнение, что голкиперы становятся лучше только с возрастом и при условии доверия.

— Чем опытнее вратарь, тем лучше готов реагировать на происходящее. Это факт. Что касается Свинова, у него имеется выбор: либо прогрессировать в менее сильном коллективе, либо оставаться и набираться опыта у более классных партнёров, при этом не играя.

— Какой вариант лучше?

— Зависит от человека. В слабом клубе ты будешь выходить на поле, но при этом давать себе послабления ввиду отсутствия конкуренции. Возникнет, условно, десять моментов у твоих ворот. В восьми эпизодах ты выручишь, а в двух — нет, и команда уступит. Отправляясь после такого в сильный коллектив, рискуешь остаться с тем же ощущением: где-то спасу, где-то — не выйдет, но всё равно останусь молодцом. В гранде подобного не позволят. Там нужно находиться на высоте всегда — вне зависимости от того, сколько ты совершил сейвов до этого.

— Ваши истории со Свиновым похожи. Вы оба перешли в «Спартак», зарекомендовав себя в «Факеле».

— В этом плане да. Я попал в «Спартак» за десять дней до начала чемпионата, тоже был молодым и перспективным. Что произошло дальше, вы прекрасно знаете. У Ильи тоже есть все шансы стать первым номером. Всё зависит только от самого Свинова, от его психологического состояния, от того, как он будет анализировать свои ошибки и, исходя из этого анализа, готовиться к следующим матчам. Получится — значит, сможет стать знаковым футболистом для клуба. Не выйдет — будут играть Александр Селихов или Александр Максименко.

— Кто-нибудь из них входит в число трёх лучших вратарей России прямо сейчас?

— У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещё тренирую голкиперов в «Народной команде». Так что с ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших сейчас не смогу. Нужно проанализировать, а не просто обозначить фамилии. Единственный, кто меня приятно удивил, — это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!