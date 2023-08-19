Филимонов: у меня была мысль играть до 50 лет

Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» признался, что планировал играть на профессиональном уровне как можно дольше.

«У меня даже была мысль играть до 50 лет. Я мог спокойно это делать. В прошлом году я играл в Медиалиге, уровень всё же не тот, одна тренировка в неделю», — цитирует Филимонова «Матч ТВ».

Бывший голкипер сборной России признался, что не наигрался в футбол.

«Смотрю вот сейчас на Игоря Акинфеева. С таким уровнем сопротивления он тоже может очень долго играть, и никто его из состава не вытеснит», — добавил Филимонов.

Помимо шести побед в чемпионате, Филимонов является обладателем Кубка России. Он также был признан лучшим вратарём чемпионата России по пляжному футболу в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Филимонов хочет, чтобы «Спартак» вновь стал законодателем мод в российском футболе.