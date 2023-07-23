Филимонов хочет, чтобы «Спартак» вновь стал законодателем мод в российском футболе
- РИА Новости
«Мне бы хотелось, чтобы наш клуб был законодателем мод и другие клубы, как было в моё время, пытались бы составить конкуренцию «Спартаку», — цитирует Филимонова ТАСС.
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата России. «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом. Серебряные награды выиграл столичный ЦСКА.
Красно-белые являются десятикратными чемпионами России.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает «Спартак» одним из фаворитов сезона-2023/24.