Филимонов хочет, чтобы «Спартак» вновь стал законодателем мод в российском футболе

Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Александр Филимонов желает, чтобы красно-белые вернули себе лидерские позиции.

«Мне бы хотелось, чтобы наш клуб был законодателем мод и другие клубы, как было в моё время, пытались бы составить конкуренцию «Спартаку», — цитирует Филимонова ТАСС.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата России. «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом. Серебряные награды выиграл столичный ЦСКА.

Красно-белые являются десятикратными чемпионами России.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает «Спартак» одним из фаворитов сезона-2023/24.