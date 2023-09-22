«История рассудит»: Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит», кадровых проблемах ЦСКА и новом формате Кубка России

Насколько правильно поступил Марио Фернандес, перебравшись в «Зенит», рассудит только история, заявил в интервью RT бывший капитан сборной России Евгений Алдонин. По его мнению, натурализованного бразильца не стоит критиковать, поскольку возможностей заработать у футболистов не так много. Также Алдонин оценил кадровую политику ЦСКА, не увидел проблемы в уходе из команды Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля и позитивно отозвался об изменении формата Кубка страны.

— РФС старается максимально популяризировать Кубок России. Недавно один из матчей состоялся в Белокаменке в плавучем доке. Бывшие футболисты сборной путешествуют с трофеем по городам и посещают необычные объекты. Как относитесь к подобному креативу?

— Считаю, абсолютно правильно открывать новые границы и Кубка, и чемпионата страны, и в целом показывать команды и игроков с другой стороны. На мой взгляд, чем более открытым станет футбол для публики, тем большая аудитория будет его смотреть, втянется в процесс. А для нас посещение таких производств, как Нижегородский машиностроительный завод или судоверфь «Красное Сормово», общение с людьми, которые трудятся там, — очень интересный опыт. Ведь когда выступаешь, на это просто не остаётся времени. Сейчас же мы дарим положительные эмоции. Опять же, даём возможность прикоснуться к футбольной истории, сфотографироваться с трофеем, взять автограф, пообщаться с нами.

— В условиях санкций у отечественных футболистов осталось, по сути, два турнира: РПЛ и Кубок России. Какое соревнование интереснее?

— Журналисты любят заниматься статистикой, определением того, что главнее и важнее. Для меня такого разделения нет. Это два больших турнира, в которых принимают участие люди практически со всех уголков страны. И усложнение формата Кубка, думаю, — положительный момент. Из-за отстранения от международных соревнований команды РПЛ проводят меньше встреч в национальном первенстве. Но за счёт группового этапа кубка календарь остался насыщенным. Плюс ко всему матчи начали проводить в неожиданных местах, где, казалось, играть невозможно. Такие дерзкие решения интересны людям и отвлекают их от проблем. Поскольку спорт — очень важная составляющая жизни любого человека. И тем более футбол, который всегда был и останется номером один в мире.

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— То есть вас новый формат устраивает?

— Сложно сказать. Но он интересный, поскольку даёт и клубам из регионов возможность проявить себя. Правда, им сначала нужно пройти непростой путь с равными себе соперниками, а в дальнейшем бороться за право принимать у себя коллективы элитного дивизиона. Для многих городов это большое событие. Любопытно и то, что сейчас команды РПЛ вступают в борьбу намного раньше. В текущем розыгрыше уже состоялись противостояния между «Спартаком» и «Динамо», «Динамо» и «Краснодаром», «Ахматом» и «Зенитом». Получились очень событийные матчи с большим количеством забитых мячей. Можно вспомнить ещё и встречу «Оренбурга» с ЦСКА. Конечно, болельщикам хозяев эта игра вряд ли понравилась. Тем не менее зрители увидели много голов и получили эмоции.

— В то же время Путь регионов привлекает внимание к футболу низших лиг.

— Да. Причём, я считаю, нам нужно следить в том числе за инфраструктурой команд. Условия, в которых они находятся, необходимо поправлять и улучшать. География футбола обширна и многогранна. Никто не знает, где может в перспективе появиться футболист сборной или топ-клуба. Поэтому правильно, что усиливается внимание со стороны РФС, а вместе с ним и регионального руководства, чиновников. Они должны решать этот вопрос, привлекать инвестиции и спонсоров.

— Как относитесь к включению коллективов из Медиалиги в Кубок России?

— Если мы говорим про спортивную составляющую и параллельно не организовываем никаких скандалов ради хайпа — это хорошо. Мне кажется, болельщики в первую очередь обязаны делать акцент именно на игре, а не на популярности тех, кто выходит на поле. Мы знаем, насколько многочисленная аудитория у таких клубов, особенно у подросткового возраста. И хочется, чтобы ребята, следящие и занимающиеся спортом, не искали способов быстро достичь этой популярности. В футболе в любом случае нужно стремиться к профессионализму. Медийные команды сегодня имеют возможность заявить о себе. Это реалии нашего времени. Но если абстрагироваться от статуса, все они обладают достаточно опытными исполнителями, которых нельзя назвать обычными блогерами. Многие имели профессиональный статус, выступали на среднем уровне и обладают большим опытом, чем их соперники из Второй лиги.

— Появление медийных участников способно подтолкнуть руководство клубов Второй лиги к более активной работе с собственными поклонниками?

— Так или иначе, это даст какой-то эффект и приоткроет двери. Но самое главное, чтобы это явление послужило поводом для развития. Потому что коллективы Медиалиги, приезжая в условные Муром или Мурманск, могут обратить внимание не только на себя, но и на местную спортивную инфраструктуру. Это достаточно важно.

Что касается подростков, необходимо обращать внимание на качество самого футбола, а не хвататься контентом и популярностью. Если кто-то хочет связать свою жизнь с данным видом, это нужно делать через труд, характер, терпение, выдержку, совершенствование своего мастерства. А не только через медийность, популярность и эпатаж, которого, порой, бывает чересчур много в этой среде. Молодёжь на это смотрит, берёт пример с них, а не с тех, кто пришёл в профессиональный футбол через тренировки и был вынужден постоянно доказывать свою состоятельность на поле.

— Вы — бывший полузащитник ЦСКА, Александр Филимонов — спартаковец. Вместе вы привезли Кубок в Нижний Новгород. Здесь можно разглядеть некий символизм? Верите в финал с участием ЦСКА и «Спартака»?

— Почему нет? Это было бы здорово. Тем более, мы уже видели такие решающие встречи.

— В нынешних реалиях дерби может собрать рекордное количество зрителей?

— Вполне, но до финала ещё долгая дорога, и пока не пройдена даже половина пути. Поэтому загадывать сложно. То, что в прошлом сезоне ЦСКА завоевал кубок, для нынешнего поколения — большое дело, поскольку в составе осталось всего несколько человек с титулами. Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и, по сути, всё. Остальные — молодёжь, которой как раз не хватает трофеев, чтобы вписать свои имена в славную историю армейского клуба.

— На данный момент ЦСКА демонстрирует не самую стабильную игру. При этом многие считают, что красно-синим требуется усиление...

— Трансферное окно закрылось, уже никого не купишь. А для оценки летних приобретений необходимо дождаться конца сезона. При этом говорить об уходе Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля можно, только зная подробности. Мне не нравилось, что происходило с колумбийцем в команде. Он потерял мотивацию, потом место в составе и не дорабатывал. Это было видно со стороны. Такое поведение не могло радовать руководство и наставников. Сейчас Хорхе перебрался в «Динамо», вышел на замену в матче с «Нижним Новгородом», но его выступление опять оставило много вопросов. Карраскалю как профессионалу и футболисту, приехавшему демонстрировать в РПЛ высокий уровень, необходимо пересмотреть отношение к игре и своей роли в командных действиях. Но теперь это проблема бело-голубых.

— А Медина?

— Вопрос следует адресовать руководству ЦСКА. Он был футболистом обоймы, но не лидером на 100%. Хесус не играл ключевую роль. А то, как способны проявить себя новички, по нескольким матчам судить сложно. У меня пока не сформировалось о них чёткого мнения. Если говорить о трансферах «на вход», то Аббосбек Файзуллаев неплохо проявил себя в матче с «Крыльями Советов». Действовал достаточно остро и креативно, отдавал хорошие передачи и сам мог реализовать несколько моментов. Но, опять же, это молодой игрок. Если изучить переходы москвичей, они все ориентированы на будущее. Стратегически это плюс. С другой стороны, хочется, чтобы команда показывала результат здесь и сейчас. Боролась не просто за тройку, а за чемпионство. Болельщики, думаю, обеспокоены именно этим. Сейчас сложно утверждать, что ЦСКА в состоянии конкурировать с «Зенитом» на протяжении всего сезона, хотя последняя очная встреча с петербуржцами состоялась совсем недавно и завершилась боевой ничьей. Причём уровень борьбы мне понравился. Это был матч, похожий на противостояние главных соперников в битве за золото. Но чемпионат России длинный, и этот высокий уровень игры, единоборств, необходимо показывать постоянно. Здесь красно-синим нужно добавлять в стабильности, конкретике, мастерстве. И речь не про отдельных футболистов, а про всю команду.

— В летнее окно сорвалось ещё и возвращение Марио Фернандеса, который перебрался в «Зенит». Сегодня понятие верности клубу размылось?

— В душе каждый болельщик хотел бы, чтобы оно присутствовало. Но есть обратная сторона футбола. В частности, интересы самого спортсмена, ведь у него только одна карьера. Плюс, ещё раз повторюсь, нужно знать детали каждого трансфера, поскольку мы обычно получаем информацию из СМИ и не видим всей картины. Если оценивать этот переход, «Зенит» от появления Марио не стал намного сильнее. Вернись Фернандес в ЦСКА, он бы добавил мощи коллективу в борьбе за золото. Но больше не хочу затрагивать эту тему, она неоднозначная.

— Просто некоторые игроки не высказываются про любовь к клубу. Фернандес же говорил, что в России намерен играть только за ЦСКА.

— Это, скорее, вопрос возраста и мироощущения. Мы периодически привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте, и решения могут быть различные. Не мне его судить. Марио сделал свой выбор. То же самое могу сказать о Медине и Карраскале. Все они — легионеры и приехали сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию. Каждый делает это в максимально выгодном для себя свете, так как шансов заработать у футболиста бывает не так много, а решение нужно принимать здесь и сейчас. Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Карьера игрока не вечная. Что касается его признаний в любви к столичному клубу, я бы не расценивал их, как некую эмоциональную браваду. Поэтому болельщики ЦСКА как были, так и останутся при своём мнении, а поступок Марио рассудит история.

— Тем не менее, фанаты попросили руководство убрать граффити с изображением Марио с домашнего стадиона.

— Это в первую очередь эмоции. Ну и нельзя забывать, что у каждого действия есть последствия. В данном случае мы видим реакцию на поступок Фернандеса как со стороны руководства, так и болельщиков. А правильно ли он поступил, рассудят только история и время.