Гол Сантоса спас «Зенит» от поражения в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА
- РИА Новости
Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (4-я минута). У коллектива из Санкт-Петербурга отличился Дуглас Сантос (88-я).
«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).
Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом».