Гол Сантоса спас «Зенит» от поражения в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (4-я минута). У коллектива из Санкт-Петербурга отличился Дуглас Сантос (88-я).

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом».