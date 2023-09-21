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Шалимов считает, что ЦСКА не хватает игроков в составе

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал проблемы ЦСКА в сезоне-2023/24.
Шалимов считает, что ЦСКА не хватает игроков в составе
  • РИА Новости

«У ЦСКА много травм. На мой взгляд, футболистов не хватает. Многих отдали. Особенно потеря Зайнутдинова, его не хватает. У них очень маленькая обойма», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

После восьми туров чемпионата России по футболу команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют с «Ростовом» на выезде.

Ранее сообщалось, что ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России по футболу.

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