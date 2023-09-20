ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России по футболу
- РИА Новости
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Основное время игры четвёртого тура группы А на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды. (4:2).
В черноморской команде по ходу игры мяч забил Кристиан Нобоа (43-я минута). У армейцев отличился Иван Обляков (78-я).
ЦСКА с семью очками лидирует в группе. «Сочи» (пять очков) располагается на третьем месте.
«Оренбург» (шесть) и «Факел» (три) проведут очный поединок четвёртого тура 21 сентября.
Ранее Владимир Федотов заявил, что готов к уходу Фёдора Чалова из ЦСКА.