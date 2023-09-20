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ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России по футболу

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Московский ЦСКА на своём поле нанёс поражение «Сочи» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России по футболу
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Основное время игры четвёртого тура группы А на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды. (4:2). 

В черноморской команде по ходу игры мяч забил Кристиан Нобоа (43-я минута). У армейцев отличился Иван Обляков (78-я).

ЦСКА с семью очками лидирует в группе. «Сочи» (пять очков) располагается на третьем месте. 

«Оренбург» (шесть) и «Факел» (три) проведут очный поединок четвёртого тура 21 сентября.

Ранее Владимир Федотов заявил, что готов к уходу Фёдора Чалова из ЦСКА.

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