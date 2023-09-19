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Федотов заявил, что готов к уходу Чалова из ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из московского клуба.
Федотов заявил, что готов к уходу Чалова из ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Мы готовы, но пока не сложилось. Чалов выходит на футбольное поле и показывает уровень и мастерство. Для Фёдора важно расти. Понимаю, есть другой уровень, каждый футболист хочет его ощутить», — приводит слова Федотова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав выразил надежду, что Чалов обгонит его в списке бомбардиров московского клуба.

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