Федотов заявил, что готов к уходу Чалова из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из московского клуба.

«Мы готовы, но пока не сложилось. Чалов выходит на футбольное поле и показывает уровень и мастерство. Для Фёдора важно расти. Понимаю, есть другой уровень, каждый футболист хочет его ощутить», — приводит слова Федотова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав выразил надежду, что Чалов обгонит его в списке бомбардиров московского клуба.