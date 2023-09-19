Вагнер: надеюсь, Чалов продолжит забивать и обгонит меня в списке бомбардиров ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оценил игру нападающего московского клуба Фёдора Чалова.

«Я рад, что Фёдор забивает много мячей. Это помогает клубу, который я очень люблю, побеждать и достигать цели! Я надеюсь, что Чалов продолжит забивать и обгонит меня в списке бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для клуба! Желаю удачи Фёдору и ЦСКА», — приводит слова Вагнера «Чемпионат».

39-летний бразилец со 124 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров армейцев, уступая легендарному футболисту красно-синих Григорию Федотову (137 голов). 25-летний россиянин забил 79 мячей и занимает 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).