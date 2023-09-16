Гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с «Крыльями Советов» в 8-м туре РПЛ
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Антон Заболотный с пенальти и Фёдор Чалов. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.
На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.
Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 баллами расположились на второй строчке.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов».