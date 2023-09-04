2DROTS обыграл кировское «Динамо» в матче Кубка Росcии
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Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клатси (64-я).
Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На площадке также возведены трибуны для зрителей.
Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.
Ранее сотрудники пожарной бригады поливали поле перед матчем Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS.