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2DROTS обыграл кировское «Динамо» в матче Кубка Росcии

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2DROTS одержал победу над кировским «Динамо» в матче четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.
2DROTS обыграл кировское «Динамо» в матче Кубка Росcии
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клатси (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На площадке также возведены трибуны для зрителей.

Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее сотрудники пожарной бригады поливали поле перед матчем Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS.

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