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Алдонин: для сборной России будет большим счастьем сыграть с Камеруном

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что команда Валерия Карпина сможет сыграть товарищеский матч с Камеруном.
Алдонин: для сборной России будет большим счастьем сыграть с Камеруном
  • РИА Новости

«Главное, чтобы матч сборной России с Камеруном состоялся, потому что много раз пытались с ними договориться, но что-то мешало провести этот матч. Это очень серьёзный соперник, участник чемпионата мира в Катаре, одна из сильнейших африканских сборных. Для нашей национальной команды будет большим счастьем сыграть матч со сборной такого уровня. Уверен, что будет хороший спарринг. Если этот матч состоится, то это будет прорывом в плане переговоров с мировыми футбольными федерациями», — заявил Алдонин RT.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна 12—16 октября.

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