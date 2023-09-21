«Нужно определиться до конца года»: Дюков — о возможном переходе в Азию, матчах сборной и развитии детского футбола

Перезагрузка массового и детского спорта в России — одна из приоритетных задач РФС. Такое мнение высказал журналистам глава организации Александр Дюков на открытии всероссийской Школьной футбольной лиги в Москве. Функционер также в очередной раз высказался о возможном переходе союза в Азиатскую конфедерацию, поделился впечатлениями о товарищеских матчах национальной команды и объяснил, как продвигается сотрудничество с УЕФА на разных уровнях.

— Как вам пришла идея создать школьную лигу?

— Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Мы системно и целенаправленно развиваем детский и массовый спорт. Помним прекрасный «Кожаный мяч» в 1970—1980-х годах XX века. Тогда играли и во дворах, и на заводских промышленных предприятиях, где было множество полей. Мы утеряли это в 1990-е годы. Нынешняя программа — прекрасная возможность перезапуститься.

Инфраструктура покинула наши дворы, но осталась в школах: спортивные залы и площадки — на их территории. С Минпросвещения мы согласовали третий футбольный урок физкультуры в ряде учебных заведений. РФС подготовил для них специалистов, выдав им лицензию и методички для проведения тренировок. За два года передано 160 тыс. мячей. Как результат — уже 4150 образовательных учреждений участвуют в нашем проекте. Это более миллиона детей. Вовлечены все регионы. Ребята не просто играют — у них проходят полноценные занятия.

— Сколько денег тратит РФС на данный проект?

— Бюджет растёт: ежегодно размер выделенных средств увеличивается. На данный момент сумма составляет порядка 300 млн рублей. Я считаю, это не затраты, а инвестиции.

— Как на этих состязаниях образовалось большое количество женских команд?

— В футбольных уроках физкультуры девочки принимают точно такое же участие, как и мальчики. Им нравится данный вид спорта, что подтверждает статистика. В прошлом году 47% занимающихся по нашему проекту в школах были девочки.

— Нет идеи привлечь к данному турниру систему скаутов и дать ребятам шанс на попадание в профессиональные клубы?

— Безусловно. Эти турниры проводятся не только ради соревновательной практики, но и чтобы дать нашим селекционерам возможность увидеть талантливых детей. ШФЛ — аналог «Кожаного мяча». Если окунуться в прошлое, роль этого турнира для подготовки профессиональных футболистов была очень велика. Сборная СССР 1970—1980-х годов на две трети состояла из игроков, прошедших школу этого любительского турнира. В команду попадали не воспитанники «Спартака», ЦСКА или «Арарата», а те, кто начинал со двора. Например, Фёдор Черенков и Хорен Оганесян.

— То есть на финальных стадиях данного турнира нам стоит ожидать скаутов профессиональных академий?

— Конечно. Для них это отличная возможность посмотреть ребят, которые по тем или иным причинам не смогли прийти на отбор в детско-юношеские спортивные школы. Почему бы её не использовать?

— Вы сами занимались футболом в детстве?

— Да, наверное, как и все мальчишки. Играл в одной из заводских команд Санкт-Петербурга. Увы, у этого предприятия больше нет полей и спортивного коллектива.

— Участвовали ли вы в подобных турнирах, будучи подростком?

— Конечно. Возможно, те турниры были несколько иными, но они проводились. Причём в 10—11 лет мы играли в формате 11 на 11. Нынешний вариант шесть на шесть мне кажется более подходящим.

— На какой позиции вы играли за команду завода?

— Левый или правый крайний полузащитник.

— Как Юрий Жирков?

— Можно сказать и так. (Смеётся.)

— Как относитесь к тому, что в прошлом году в Дагестане более 250 тыс. детей приняли участие в футбольных турнирах?

— Данный регион является одним из лидеров по развитию нашего вида спорта в России. Глава республики многое делает для прогресса. Мне известно о некоторых его планах, и я их всячески приветствую. Я внёс личный вклад, предоставив вместе с РФС ряду населённых пунктов футбольные поля. Они должны быть задействованы. В том числе детьми.

— Как прокомментируете последние товарищеские матчи национальной команды?

— Важно, что мы смогли их провести. Если оценивать качество игры со сборной Катара, мне понравились первые 15 минут и небольшой отрезок в конце матча. После замен мы смогли вернуть себе инициативу. Для ребят это хорошая возможность проверить свои силы. Была определённая недооценка противника, которая в том числе связана с общественным мнением.

Да, команда не самым ярким образом проявила себя на чемпионате мира, но следует учитывать, что сейчас это абсолютно другой коллектив. У нас сменился тренерский штаб. Как мне кажется, нынешний состав Катара сильнее, чем на мундиале. Это хороший соперник.

— Как вы отреагировали на слова Александера Чеферина о возвращении сборной России на международную арену только после завершения специальной военной операции?

— Я считаю неправильным комментировать высказывание, приведённое в малоизвестном издании, о котором я лично раньше не слышал. Есть видеозапись интервью Чеферина. На ней этих слов нет. В общении с УЕФА мы предпочитаем прямую коммуникацию, без посредников и СМИ. При всём к ним уважении.

— Какой была реакция, когда увидели эту новость?

— Малоизвестная газета что-то написала... Какой она может быть?

— Каковы дальнейшие шаги РФС для возвращения российского футбола на международную арену?

— В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам необходимо принимать решение: или остаёмся в УЕФА, или меняем конфедерацию. Определиться следует до конца года. Нужно понимать, что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Я хочу, чтобы такие важные шаги совершались консолидированно: должна участвовать вся футбольная общественность.

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— Есть ли смысл менять конфедерацию без возможности играть в отборочных матчах к крупным турнирам?

— Именно это и требует обсуждения. Для участия в отборе к чемпионату мира нам нужно согласие со стороны ФИФА. На данный момент его нет.

— Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

— Нет.

— Продолжаются ли переговоры с Азиатской конфедерацией футбола?

— Возможность перехода действительно сохраняется. Мы держим её в уме. Для нас важно возобновить официальные матчи для клубов и сборной, но на данный момент мы находимся в диалоге с УЕФА и предметного разговора не ведём.

— Вы тепло пообщались с советником президента УЕФА Йозефом Климентом…

— Он знал о нашем проекте, мы его и обсудили. Проделанная работа впечатляет. Это крупнейшая программа не только в России, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация не может похвастать такими показателями.

— УЕФА финансово помогает с данным проектом?

— Союз участвует в реализации наших идей. Получаем от УЕФА деньги по программе HatTrick, которые потом используем — в частности, на строительство полей, организацию фестивалей. Часть средств задействована и в сегодняшнем проекте.

— Есть точная сумма?

— К сожалению, нет. Мы получаем столько же, сколько и другие ассоциации нашего размера. Нет никакой дискриминации — каждый год УЕФА увеличивает сумму отчислений на развитие массового футбола.

— Могли бы вы назвать следующих соперников сборной России?

— 12 октября состоится товарищеский матч с командой Камеруна. Это будет домашняя встреча, предположительно, она пройдёт в Москве. «Лужники» заняты, значит, проведём матч в другом месте. Скорее всего, на «ВТБ Арене».

— Есть уверенность, что Камерун снова не откажется играть?

— Я этого гарантировать не могу.

— С кем-то ещё ведутся переговоры?

— Да, с несколькими сборными с Африканского континента.

— Существует ли вероятность провести спарринг с одной из европейских национальных команд?

— В ближайшие несколько месяцев — сомневаюсь.

— У вас нет ощущения, что интерес к сборной падает?

— Это можно определить только рейтингами, долей просмотров, охватом аудитории. Мы не видим снижения данных показателей.

— Способна ли команда Валерия Карпина собрать полный стадион?

— Совсем скоро у нас будет возможность это проверить.

— Ваше отношение к словам главного тренера о необходимости игроков пробовать свои силы за рубежом?

— Его ответ вырван из контекста. Это был футбольный, а не политический вопрос. Валерий Георгиевич говорил о необходимости выходить из зоны комфорта, из «тёплой ванны». В РФС, безусловно, заинтересованы в сохранении спортсменов в РПЛ, но им обязательно нужно прогрессировать. Жаль, что такие игроки, как Арсен Захарян, покидают лигу. Такие люди могут быть украшением чемпионата.

— Есть ли у РФС запросы на смену спортивного гражданства от игроков?

— На данный момент — нет.

— Как вы отреагировали на совершенно непонятную историю с Русланом Литвиновым?

— Я нахожусь в постоянном контакте с тренерами сборной, и то, что Литвинов приехал в национальную команду с повреждением, я впервые услышал после заявления Гильермо Абаскаля.

— Есть ли отзывы о работе Сергея Карасёва, который посетил сборы арбитров УЕФА в Швейцарии?

— Это очень сильный рефери. Ему доверяют. Думаю, он один из кандидатов на обслуживание матчей под эгидой УЕФА.

— Как в Европе реагируют на то, что крымские клубы выступают в системе ФНЛ?

— Этот вопрос лучше задать коллегам из УЕФА. Я не видел никаких писем.

— Ваше отношение к ситуации вокруг Луиса Рубиалеса?

— Я хорошо его знаю и отношусь к нему с большим уважением. Он многое сделал для развития футбола в Испании. Внимательно за этой историей не следил, но по-человечески мне его жаль.