В паре шагов от фиаско: сборная России забила на 89-й минуте и ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина ударно провели первые десять минут, но потом отдали инициативу сопернику. А в середине второго тайма оказались в роли догоняющих, когда Ахмед Алаэльдин замкнул подачу с фланга. Уйти от поражения россиянам помогли вышедшие на замену Максим Глушенков и Александр Солдатенков. За минуту до окончания основного времени защитник «Крыльев Советов» замкнул подачу партнёра с углового.

Для сборной России начало сентября выдалось крайне насыщенным. В расположение было вызвано невероятное количество футболистов, организованы сразу три товарищеских матча. Но попытка продемонстрировать бурную деятельность далеко не всеми была воспринята позитивно. И причиной тому стали неудовлетворительные результаты на поле. Номинально вторая команда страны сначала с трудом свела игру вничью, а затем и уступила молодёжке Египта. Поэтому на первой лежала большая ответственность. Ведь два подряд поражения могли быть крайне негативно восприняты как болельщиками, так и экспертами.

Любопытно, что в преддверии противостояния с хозяевами чемпионата мира 2022 года мнения относительно шансов сборной России на успех разнились. В то время как экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считал подопечных Валерия Карпина явными фаворитами и прочил им «лёгкую победу», бывший главный тренер «Локомотива» Юрия Сёмин был несколько осторожнее в прогнозах. Он называл Катар «опытной командой» и предполагал, что, если Карлуш Кейруш выпустит на поле основу, взять над ним верх будет непросто. Не забывал он и о сложных погодных условиях, в которых спортсменам предстояло соревноваться. На момент начала встречи столбики термометров в Аль-Вакре показывали около 35 °С. Однако закрытая крыша и система кондиционирования должны были нивелировать эту проблему.

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Что касается стартового состава, то наставник сумел удивить. Так, в него вошёл дебютант коллектива Сергей Волков, пропустившие мартовские сборы Дмитрий Баринов, Фёдор Чалов и Артём Макарчук, а также Александр Головин, в последний раз выступавший за сборную в ноябре 2021-го. Удивить мог и выход Руслана Литвинова в паре с Георгием Джикией в центре обороны. В то время как Гильермо Абаскаль немного разуверился в способностях молодого россиянина, Карпин продолжал делать на него ставку.

Литвинов мог отблагодарить специалиста за доверие уже на первых минутах. Именно его длинный заброс вперёд чуть было не привёл к голу Антона Миранчука. Хавбек «Локомотива» обработал мяч, но отправить его в сетку не сумел. После рикошета тот попал в Мешаама Баршама. Но на этом стартовый навал россиян не завершился. Выдвигавшаяся слишком далеко вперёд оборона катарцев трещала по швам, а к десятой минуте дубль мог оформить Головин. Но в первом случае спас вратарь, а во втором его выстрел был заблокирован.

После такого удачного старта возникло несколько вопросов. Стал ли он следствием разницы в классе соперников или лишь стечением обстоятельств? И сможет ли сборная России продолжать действовать в таком же ключе хотя бы на протяжении первого тайма? Ведь смотрелась она впечатляюще. Высокий прессинг раз за разом срабатывал, забросы за спину защитникам противника регулярно достигали цели, а временами лишь везение помогало Башааму сохранять ворота в неприкосновенности. На 12-й минуте застать его врасплох мог Баринов, но его дальний удар пришёлся практически по центру и не доставил тому серьёзных трудностей.

Ответ был дан уже в следующую четверть часа. Сначала Катар забрал мяч и немного выровнял соотношение по владению — до этого момента Россия удерживала его почти вдвое больше времени. А потом стал понемногу создавать моменты. Особый дискомфорт приносили стандартные положения хозяев. Те здорово открывались в штрафной. И если бы не уверенная игра Джикии на втором этаже, Матвею Сафонову пришлось бы выручать партнёров.

До конца тайма голкиперу «Краснодара» всё же пришлось дважды вступить в игру. Однако наиболее яркие эмоции у него вызвал эпизод в собственной штрафной, когда не поделившие мяч Макарчук и Фомин чуть было не спровоцировали голевую атаку соперника. Неразберихой воспользовался Педру Мигел, но его прострел вдоль створа оказался безадресным. Правда, на этом уроженец Португалии не остановился и впоследствии чуть не завершил голом свой очередной визит на треть поля соперников.

Таким образом, из многообещающего первый тайм превратился в провальный. Натиск в его начале не принёс видимых результатов, а вторая половина прошла уже под диктовку противника. Причём у россиян не получалось практически ничего — они не только не могли установить контроль над игрой, но и на чужую половину переходили по праздникам. Один из таких произошёл уже в компенсированное время — прорыв Антона Зиньковского был остановлен с нарушением правил. Однако потенциально опасный штрафной завершился ничем.

В перерыве Карпин провёл сразу четыре замены, бросив в бой Александра Соболева, Ивана Облякова, Дмитрия Скопинцева и Даниила Хлусевича, обновив как атакующую и среднюю, так и защитную линии. Отдыхать отправились латерали Макарчук и Волков, а также Зиньковский и Чалов, неубедительно смотревшийся в роли «наконечника копья». Однако первые минуты тайма запомнились не удачными действиями запасных, а падением Мигела в штрафной. Тот оставил не у дел двух соперников и упал после контакта с Литвиновым. Но судья из Омана Ахмед Аль-Каф посчитал, что тот скорее искал контакт, чем был сбит.

Поводов для гордости и оптимизма не дали и следующие 25 минут. Россияне хоть и больше контролировали мяч, но это было больше стерильное владение. А вся острота возникала у ворот сначала Сафонова, а потом и сменившего его Ильи Лантратова. Но если вырвавшийся практически один на один с вратарём Акрам Афиф пробил неточно, то Ахмед Алаэльдин не упустил возможность забить. Вышедший со скамейки Александр Солдатенков не смог прервать подачу с фланга, а форвард Катара в высоченном прыжке нанёс неотразимый удар — и подпортил дебют за сборную голкиперу «Локомотива».

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Россияне оживились лишь в последние десять минут. И во многом тому поспособствовало появление на поле Максима Глушенкова, сделавшего атаку команды более вариативной. Сначала нападающий «Локомотива» поддержал начавшийся с отбора Мухина выпад, но его выстрел был заблокирован, а потом разыграл шикарную трёхходовку с Хлусевичем и Обляковым. Иван мог катить на Соболева, но решил пробить сам и ошибся. Мяч прошёл вдали от штанги.

Но уйти от поражения подопечным Карпина всё же удалось. Помог стандарт, исполнять который неожиданно вызвался не Головин, а тот же Глушенков. Именно его навес нашёл голову Солдатенкова, исправившегося за ошибку у собственных ворот и впервые отличившегося за сборную.

Последние минуты запомнились не столько опасным прострелом Соболева, сколько странными заменами Карпина. Буквально полторы минуты получили Артём Карпукас, Николай Комличенко и Александр Юшин. Но отметиться чем-то серьёзным у этой троицы банально не хватило времени. Вскоре прозвучал финальный свисток. Сборная России разошлась миром с командой Катара и не смогла одержать ни одной победы в сентябрьских матчах.