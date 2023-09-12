Баринов: Дзюба наладил атмосферу в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Дзюба нам сильно помог. Он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке, но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто иногда забивает на игру», — цитирует Баринова «Чемпионат».

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги с 12 очками в активе. 35-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за железнодорожников шесть матчей, забил два мяча и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее Баринов прокомментировал участие в товарищеских матчах национальной команды во время отстранения.