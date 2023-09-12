Баринов: сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал участие в товарищеских матчах национальной команды во время отстранения.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Мы всё равно должны собираться. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть — обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», — цитирует Баринова «Чемпионат».

12 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в официальных международных матчах из-за ситуации на Украине.

Ранее Баринов раскрыл, что сказал Артёму Дзюбе после оскорбительных слов Леонида Слуцкого в свой адрес.