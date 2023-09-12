Баринов: сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы
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«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Мы всё равно должны собираться. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть — обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», — цитирует Баринова «Чемпионат».
12 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.
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