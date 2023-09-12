Баринов раскрыл, что сказал Дзюбе после оскорбительных слов Слуцкого в свой адрес

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о разговоре с партнёром по команде Артёмом Дзюбой после того, как его в эфире оскорбил тренер Леонид Слуцкий.

«Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: «Вы чего, обалдели?» Артём сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба и Слуцкий ведут программу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». В одном из эпизодов бывший футболист железнодорожников Дмитрий Тарасов, согласно заданию ведущих, позвонил Баринову и попросил его стать свидетелем на своей третьей свадьбе.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов назвал участие Дзюбы в развлекательных шоу самовыражением.