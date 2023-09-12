Узнать больше

Баринов раскрыл, что сказал Дзюбе после оскорбительных слов Слуцкого в свой адрес

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о разговоре с партнёром по команде Артёмом Дзюбой после того, как его в эфире оскорбил тренер Леонид Слуцкий.
Баринов раскрыл, что сказал Дзюбе после оскорбительных слов Слуцкого в свой адрес
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: «Вы чего, обалдели?» Артём сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба и Слуцкий ведут программу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». В одном из эпизодов бывший футболист железнодорожников Дмитрий Тарасов, согласно заданию ведущих, позвонил Баринову и попросил его стать свидетелем на своей третьей свадьбе.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов назвал участие Дзюбы в развлекательных шоу самовыражением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить