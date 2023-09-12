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Галактионов назвал участие Дзюбы в развлекательных шоу самовыражением

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал своё мнение об участии нападающего команды Артёма Дзюбы в развлекательных шоу.
Галактионов назвал участие Дзюбы в развлекательных шоу самовыражением
  • РИА Новости

«Мы с ним это обсуждали, определённые вещи проговорили, и свою позицию я ему тоже сказал. Это степень самовыражения. Но мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», — сказал Галактионов в программе «Футбол России».

Напомним, что Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий ведут программу на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги с 12 очками в активе. 35-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за железнодорожников шесть матчей, забил два мяча и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Галактионов хочет найти для «Локомотива» «ещё одного Дзюбу».

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