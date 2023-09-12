Галактионов хочет найти для «Локомотива» «ещё одного Дзюбу»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об одной из главных трансферных целей железнодорожников.

«У нас есть опытный, как мы говорим внутри коллектива, Дзюба. Нам в определённую позицию хотелось бы ещё добавить такого игрока, со стрежнем», — заявил Галактионов в эфире программы «Футбол России».

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги с 12 очками в активе. 35-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за железнодорожников шесть матчей, забил два мяча и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода в стан петербургского клуба.