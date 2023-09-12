Галактионов хочет найти для «Локомотива» «ещё одного Дзюбу»
«У нас есть опытный, как мы говорим внутри коллектива, Дзюба. Нам в определённую позицию хотелось бы ещё добавить такого игрока, со стрежнем», — заявил Галактионов в эфире программы «Футбол России».
После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги с 12 очками в активе. 35-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за железнодорожников шесть матчей, забил два мяча и отличился двумя голевыми передачами.
Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода в стан петербургского клуба.