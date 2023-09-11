Изидор о переходе в «Зенит»: Санкт-Петербург безопаснее Москвы

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода в стан петербургского клуба.

«Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы. Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Гарольд Ичбиа, агент Изидора, рассказал, что у клуба есть обязательная опция выкупа футболиста по окончании сезона-2023/2024.