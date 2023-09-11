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Агент: у «Зенита» действительно обязательное право выкупа Изидора

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Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, рассказал, что у клуба есть обязательная опция выкупа футболиста по окончании сезона-2023/2024.
Агент: у «Зенита» действительно обязательное право выкупа Изидора
  • РИА Новости

«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами. Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное», — приводит слова Гарольда Ичбиа Sport24.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 

Ранее Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой.

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