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Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».
Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой
  • РИА Новости

«Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всё, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдёт, то отправят в «Сочи», — цитирует Салихову Metaratings.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Изидор взял себе номер Малкома в «Зените».

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