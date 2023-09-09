Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

«Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всё, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдёт, то отправят в «Сочи», — цитирует Салихову Metaratings.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Изидор взял себе номер Малкома в «Зените».