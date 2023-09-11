Неудачные рокировки: сборная России проиграла в Египте после замен Онопко

Сборная России не смогла взять верх над олимпийской командой Египта и во втором товарищеском матче в Суэце. Несмотря на то что Сергей Пиняев открыл счёт с пенальти в дебюте встречи, а вышедший после перерыва на замену Ярослав Гладышев имел несколько отличных моментов, подопечные Виктора Онопко уступили. Ключевым стал отрезок с 68-й по 72-ю минуту, когда хозяева заставили Владислава Торопа дважды вынимать мяч из сетки ворот. Сначала Ахмед Фавзи сравнял счёт с поправкой на рикошет от Кирилла Кравцова, а затем Араби Бадр вывел вперёд хозяев, поразив ворота с близкого расстояния.

Сентябрьский сбор для национальной команды России получается максимально насыщенным. Пока условная основа продолжает подготовку к товарищескому матчу с Катаром, резервисты провели сразу две выездные встречи с олимпийской сборной Египта.

Первая оказалась довольно непростой. Хозяева открыли счёт уже на седьмой минуте, и подопечные Валерия Карпина сумели реабилитироваться только после перерыва. Однако в преддверии ответной игры в ростере гостей произошло важное изменение. Вернулся в строй имевший проблемы со здоровьем Сергей Пиняев.

«Они не носят глобального характера. Карпин был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть. Это незначительные сложности, поэтому, всё взвесив, решили, что ему лучше пока тренироваться индивидуально», — объяснил врач сборной Михаил Вартапетов.

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К счастью, в общей группе вингер отсутствовал недолго. А в социальных сетях даже обыграли тему возможного выхода хавбека «Локомотива» на поле через известный фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра».

«Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пиняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских «фараонов». Какой эффект это даст? Узнаем сегодня», — говорится в шуточном посте, опубликованном в Telegram-канале коллектива.

В результате Пиняев ожидаемо попал в основу и занял привычное место на правом крае атаки. Штаб в отсутствие Карпина не стал экспериментировать со схемой и сделал ставку на проверенную расстановку 4—3—3. Впереди компанию Сергею составили Владислав Шитов (по центру) и Степан Оганесян (слева). Трио хавбеков сформировали Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов и Никита Ермаков. В обороне расположились Даниил Денисов, Вячеслав Литвинов, Виктор Мелёхин и Илья Вахания. Место в воротах занял Владислав Тороп.

В отличие от первого поединка, старт полностью остался за гостями. Они с ходу начали проводить быстрые атаки через фланги, с которыми соперники справлялись с огромным трудом. Особенно активен справа был Пиняев. А когда у россиян проходили выносы из глубины, защитники откровенно терялись.

Неудивительно, что уже на шестой минуте удалось заработать пенальти. Шитов после отличной передачи партнёра оказался на свободном пространстве. Вратарь Али Эль-Габри неосмотрительно выскочил вперёд и позволил себя обыграть. Далее форвард бил уже по пустому створу с острого угла, и Мохамеду Тареку пришлось отбивать мяч рукой ценой жёлтой карточки. К точке же подошёл Пиняев и спокойно реализовал 11-метровый. Таким образом, он записал себе в актив второй гол во второй встрече в составе сборной.

Увы, больше поводов для оптимизма в первом тайме у отечественных болельщиков не было. Подопечные Карпина отдали инициативу сопернику и прижались к собственным воротам. У них совершенно не ладились переходы из обороны в атаку, а тройка нападающих оказалась отрезанной на чужой половине. При этом регулярно допускались потери на своей и грубые обрезы. Ощущалось, что команде не хватает сыгранности и взаимопонимания.

Только благодаря Торопу счёт не изменился. Сначала он парировал коварный выстрел Махмуда Сабера со штрафного в ближнюю девятку, а затем перевёл в штангу удар Хатема Мохамеда. А в одном из эпизодов его подстраховал Вахания, вынесший мяч с линии. Но и россияне незадолго до перерыва упустили отличный момент. Пиняев, воспользовавшись скидкой Шитова, вышел почти один на один с Эль-Габри, но пробил выше.

Начало второй половины матча тоже осталось за отечественным коллективом. Онопко произвёл лишь одну рокировку, причём решил убрать с поля Пиняева. Вероятно, юного исполнителя просто решили поберечь, поскольку он пару раз оказывался на газоне в ходе жёстких единоборств. Его место на правом крае нападения занял Ярослав Гладышев. И, едва вступив в игру, он чуть не удвоил преимущество. После отличного выноса Торопа со своей половины он зацепился за мяч на краю, сместился в центр и мощно пробил в дальний с линии штрафной. Но голкипер проявил чудеса реакции и выручил.

Более того, на исходе часа противостояния форвард «Динамо» упустил ещё один 100%-ный шанс. На этот раз очередную грубейшую ошибку допустил Эль-Габри, на ровном месте отдавший пас оппоненту. Но Ярослав, пытаясь перебросить вратаря, не попал в створ. При этом слева у него был абсолютно свободный свежий Тамерлан Мусаев. К слову, нападающего «Балтики» бросили в бой вместе с Даниилом Кузнецовым. Так Онопко освежил всю атакующую линию.

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А вот массовые перестановки в защите сказались на команде крайне негативно. На 67-й минуте поле покинули Литвинов, Мелёхин и Вахания. И если до того египтяне не имели ни одного подхода, то с появлением Виктора Александрова, Данилы Прохина и Андрея Ланговича завладели инициативой и принялись искать свободные зоны на чужой половине.

К сожалению, на их стороне оказалась и удача, когда Ахмед Фавзи после выноса Денисова попытался нанести удар с лёту в стиле кун-фу из полукружия штрафной. Мяч наверняка стал бы лёгкой добычей Торопа, если бы не подвернувшийся под него Кравцов. В результате мяч по непредсказуемой траектории залетел в противоположный угол. Спустя четыре минуты россияне пропустили снова. И опять большие вопросы были к обороне. Абсолютно свободный Араби Бадр, воспользовавшись подачей со стандарта с правого фланга, спокойно с близкой дистанции переиграл вратаря.

У гостей оставалось достаточно времени, чтобы как минимум спастись, но не удалось организовать даже финальный штурм. Если контратаки у них ещё проходили, то с позиционными возникали большие проблемы. Явно не хватало и последнего паса. К тому же складывалось впечатление, что у россиян не осталось ни сил, ни желания, а Александр Коваленко, Дмитрий Васильев и Никита Салтыков вышли на замену слишком поздно.

Таким образом, отечественному коллективу так ни разу и не удалось переиграть олимпийскую сборную Египта. Причём во второй встрече команда имела отличные шансы обеспечить себе комфортный перевес в счёте, но не воспользовалась ими. Зато соперник забил два необязательных мяча за пять минут и вырвал победу.