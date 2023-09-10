Сборная России по футболу прилетела в Доху на товарищеский матч с Катаром

Сборная России по футболу прибыла в Доху на товарищеский матч с командой Катара.

О приезде сообщается в официальном Telegram-канале российской национальной сборной.

Встреча между командами пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Матч начнётся в 18:15 мск. На игру с катарской командой прибыли 25 футболистов сборной России.

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце.

Ранее бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему Валерию Карпину стоит выпустить на поле нападающих Александра Соболева и Фёдора Чалова.