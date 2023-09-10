Пименов: хочу увидеть связку Соболев — Чалов в матче сборной России с Катаром

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему Валерию Карпину стоит выпустить на поле нападающих Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«Катар — хороший соперник. Будет отличный спарринг. Игроки туда едут качественные. Из «Монако» приедет Александр Головин. В нападении у нас есть Александр Соболев и Фёдор Чалов. И из них может получиться очень интересная связка. Они оба находятся в отличной форме, и качества каждого в симбиозе могут дать положительный результат, так как Соболев — забивной и габаритный нападающий, а Чалов здорово играет в подыгрыше, читает игру и может сделать умную передачу. Поэтому я хочу увидеть их вместе на поле. В одного нападающего играть не стоит», — сказал Пименов RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что он думает об экспериментах главного тренера национальной команды Валерия Карпина с составом.