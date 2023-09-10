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Мостовой: я не вижу смысла в экспериментах Карпина с составом сборной России

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что он думает об экспериментах главного тренера национальной команды Валерия Карпина с составом.
Мостовой: я не вижу смысла в экспериментах Карпина с составом сборной России
  • РИА Новости

«Если говорить об экспериментах Валерия Карпина с составом сборной России, то есть две стороны. С одной — бояться нечего, национальная команда нигде не выступает, риска нет никакого, и открывается большое поле для опытов. С другой — человек, игравший когда-то в футбол, должен понимать, что вызывать такое количество игроков просто не нужно. 25 игроков — оптимальный состав. 11 на поле, остальные в резерве. Всё ясно и понятно.

Но когда вызываются почти 50 игроков, то можно запутаться. Во-первых, всех невозможно запомнить, соответственно, труднее разобраться в качествах каждого. И какая тут может возникнуть стабильность? Никакая. Интерес после этого пропадает. И все эти разговоры про просмотр молодёжи — они абсолютно не к месту. Сегодня ты молодой, а через пару лет тебе найдётся замена. Не исключено, что более достойная. Так что смысла в этих экспериментах я не вижу», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой рассказал, каково ему было играть в составе сборной мира под руководством Массимо Карреры и Юрия Сёмина на матче памяти Ильи Цымбаларя.

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