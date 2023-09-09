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Мостовой: хороший тренер — это бывший футболист, Сёмин и Каррера — примеры этого

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, каково ему было играть в составе сборной мира под руководством Массимо Карреры и Юрия Сёмина на матче памяти Ильи Цымбаларя.
Мостовой: хороший тренер — это бывший футболист, Сёмин и Каррера — примеры этого
  • РИА Новости

«Я ещё раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот человек, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом. Я как раз сегодня играл за команду двух таких тренеров. Это Юрий Павлович Сёмин и Массимо Каррера. Это примеры того, о чём я всегда говорю. Играть под их началом сегодня было комфортно. Мы отлично понимали друг друга», — сказал он RT.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему не удалось отличиться в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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