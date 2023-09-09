Мостовой: хороший тренер — это бывший футболист, Сёмин и Каррера — примеры этого
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«Я ещё раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот человек, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом. Я как раз сегодня играл за команду двух таких тренеров. Это Юрий Павлович Сёмин и Массимо Каррера. Это примеры того, о чём я всегда говорю. Играть под их началом сегодня было комфортно. Мы отлично понимали друг друга», — сказал он RT.
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