Узнать больше

Мостовой: сегодня не удалось забить из-за состояния здоровья

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему не удалось отличиться в матче памяти Ильи Цымбаларя.
Мостовой: сегодня не удалось забить из-за состояния здоровья
  • РИА Новости

«Сегодня не получилось забить. К сожалению, из-за состояния здоровья. Есть несколько давних болячек: это прежде всего спина, а потом уже колено. Поэтому сыграл только первый тайм. Не помогли даже памятные бутсы. Играл в них ещё в «Сельте», да и в сборной России. Храню их до сих пор. Но, к сожалению, моё время как игрока уже прошло. Теперь стремлюсь стать тренером», — сказал он RT.

Ранее Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить