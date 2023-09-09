Мостовой: сегодня не удалось забить из-за состояния здоровья

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему не удалось отличиться в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Сегодня не получилось забить. К сожалению, из-за состояния здоровья. Есть несколько давних болячек: это прежде всего спина, а потом уже колено. Поэтому сыграл только первый тайм. Не помогли даже памятные бутсы. Играл в них ещё в «Сельте», да и в сборной России. Храню их до сих пор. Но, к сожалению, моё время как игрока уже прошло. Теперь стремлюсь стать тренером», — сказал он RT.

Ранее Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.