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Мостовой: у Цымбаларя была одна проблема — он не хотел уезжать в Европу

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.
Мостовой: у Цымбаларя была одна проблема — он не хотел уезжать в Европу
  • РИА Новости

«Сегодня особенный матч, потому что футбол здесь имеет исключительно показательный характер. Потому что все мы здесь ради одного человека — это Илья Цымбаларь. Мы про него много говорили, говорим и будем говорить. Мы с ним часто встречались и общались в сборной, в «Спартаке» он меня, к сожалению, не застал. Это был очень скромный, но при этом весёлый человек.

Если говорить о нём как о футболисте, то Илья был, безусловно, выдающимся и запоминающимся игроком. До сих пор я не могу увидеть футболистов с такой же левой ногой, какая была у Цымбаларя. Это природные данные, поэтому он был уникальным футболистом. Его единственной проблемой было нежелание уезжать в Европу. Он говорил об этом лично. Илью всё устраивало в России. А так я уверен, что Цымбаларь мог стать там звездой», — заявил Мостовой RT.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о желании сыграть самому в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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