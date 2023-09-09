Черчесов — об участии в матче памяти Цымбаларя: я больше перчатки не надену

Российский специалист Станислав Черчесов ответил на вопрос о желании сыграть самому в матче памяти Ильи Цымбаларя, а также высказал своё мнение о бывшем игроке Александре Мостовом.

«Вчера мы с Массимо (Каррерой. — RT) ужинали и затрагивали тему того, сыграть ли мне самому в этом матче. Так вот, я всё отдал во время карьеры, отдал свой максимум. Больше я перчатки не надевал. И не надену.

Мостовой? Он — гений, как на поле, так и вне его. Великий человек, что тут говорить», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии из-за работы в «Ференцвароше».