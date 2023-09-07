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Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии из-за работы в «Ференцвароше»

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Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии.
Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии из-за работы в «Ференцвароше»
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi /

«У меня не было никаких сомнений в своих действиях. У «Ференцвароша» были цели и задачи, которые мы ставили. Были принципы и понимание, что я главный тренер команды», — сказал тренер программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

19 июля «Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. 

Ранее Черчесов рассказал мнением о своём будущем.

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