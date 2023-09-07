Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии из-за работы в «Ференцвароше»
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«У меня не было никаких сомнений в своих действиях. У «Ференцвароша» были цели и задачи, которые мы ставили. Были принципы и понимание, что я главный тренер команды», — сказал тренер программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
19 июля «Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Черчесов рассказал мнением о своём будущем.