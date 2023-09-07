Черчесов — о будущем: ситуация сама всегда разрешается
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«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим», — сказал Черчесов программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату».