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Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату»

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить команды РПЛ.
Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату»
  • РИА Новости

«Никаких контактов с представителями «Рубина» не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Как сообщают СМИ, специалист вёл переговоры с «Рубином» по поводу своего назначения. Отмечалось также, что экс-наставник сборной России отказался возглавить «Ахмат».

Напомним, что руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что «Рубин» провёл переговоры с Черчесовым.

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