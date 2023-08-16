Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату»
- РИА Новости
«Никаких контактов с представителями «Рубина» не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Как сообщают СМИ, специалист вёл переговоры с «Рубином» по поводу своего назначения. Отмечалось также, что экс-наставник сборной России отказался возглавить «Ахмат».
Напомним, что руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Рубин» провёл переговоры с Черчесовым.