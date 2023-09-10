Сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский матч с Египтом
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба команды.
На матч отправились следующие футболисты:
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).
Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»).
Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Матч состоится 11 сентября в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Онопко уверен, что сборная России должна проводить матчи в условиях санкций.