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Сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский матч с Египтом

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Сборная России вылетела в Каир на второй матч с олимпийской сборной Египта.
Сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский матч с Египтом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба команды.

На матч отправились следующие футболисты:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Матч состоится 11 сентября в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Онопко уверен, что сборная России должна проводить матчи в условиях санкций.

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