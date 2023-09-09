Онопко уверен, что сборная России должна проводить матчи в условиях санкций

Тренер сборной России Виктор Онопко выразил уверенность, что национальной команде необходимы учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи в условиях санкций.

«Нам тоже нужно играть, нужно собираться. Футбол всегда жил, жив и будет жить. При всей этой ситуации, в которой мы находимся, естественно. Есть сборная, она существует», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце.

Ранее Валерий Карпин заявил, что Сергей Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.