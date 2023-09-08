Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник Сергей Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей.

«Восстановление проходит хорошо. Но посмотрим по группе, в какую попадёт. Думаю, что да, сыграет в одном из матчей», — приводит слова Карпина ТАСС.

7 сентября Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц.

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Головин рассказал, что чувствует себя лидером в сборной России.