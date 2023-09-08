Узнать больше

Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник Сергей Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей.
Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Восстановление проходит хорошо. Но посмотрим по группе, в какую попадёт. Думаю, что да, сыграет в одном из матчей», — приводит слова Карпина ТАСС.

7 сентября Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц.

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Головин рассказал, что чувствует себя лидером в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить