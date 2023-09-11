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Булыкин: чувствуется, что Головин хочет проявить себя в сборной России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о полузащитнике «Монако» и национальной команды Александре Головине.
Булыкин: чувствуется, что Головин хочет проявить себя в сборной России
  • РИА Новости

«Чувствуется, что Александр соскучился по игре за национальную команду и хочет проявить себя в игре с Катаром. Он ощущает себя одним из лидеров сборной, что не может не радовать. Сейчас это один из лучших наших футболистов в Европе. Чего только стоит его недавнее попадание в символическую сборную тура во французской Лиге 1 и первое место «Монако» в турнирной таблице», — заявил Булыкин RT.

Также Булыкин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который сравнил Головина и бывшего полузащитника «Спартака» Алекса.

«Возможно, он хотел этими словами как-то подначить Александра. Но Головин уже достаточно опытный футболист, который проявил себя на европейском уровне. В каком бы сравнении о нём ни говорили, проблемы из этого не выйдет», — добавил он.

Ранее Булыкин высказался об игре сборной России перед товарищеским матчем с командой Катара.

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