Булыкин: чувствуется, что Головин хочет проявить себя в сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о полузащитнике «Монако» и национальной команды Александре Головине.

«Чувствуется, что Александр соскучился по игре за национальную команду и хочет проявить себя в игре с Катаром. Он ощущает себя одним из лидеров сборной, что не может не радовать. Сейчас это один из лучших наших футболистов в Европе. Чего только стоит его недавнее попадание в символическую сборную тура во французской Лиге 1 и первое место «Монако» в турнирной таблице», — заявил Булыкин RT.

Также Булыкин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который сравнил Головина и бывшего полузащитника «Спартака» Алекса.

«Возможно, он хотел этими словами как-то подначить Александра. Но Головин уже достаточно опытный футболист, который проявил себя на европейском уровне. В каком бы сравнении о нём ни говорили, проблемы из этого не выйдет», — добавил он.

Ранее Булыкин высказался об игре сборной России перед товарищеским матчем с командой Катара.