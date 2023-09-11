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Булыкин: игра с двумя форвардами отлично подходит сборной России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре сборной страны перед товарищеским матчем с командой Катара.
Булыкин: игра с двумя форвардами отлично подходит сборной России
  • РИА Новости

«Отталкиваясь от тех игроков нападения, которые улетели с нашей сборной в Доху, мне кажется, игра с двумя форвардами отлично раскроет потенциал группы атаки. Схема 4—4—2 не самая затейливая, но эффективная. В такой расстановке один из нападающих — высокорослый игрок, который принимает участие в борьбе и замыкании атак, а в паре с ним играет быстрый форвард, способный решать моменты в штрафной площади соперника. Для Чалова, Комличенко и Соболева это лучший вариант. Все россияне сейчас ожидают только победы от сборной России. Обязаны побеждать Катар со счётом 2:0 или 3:0», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин высказался о заявлении полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.

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