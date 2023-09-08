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Булыкин: будет досадно, если Оганесян уйдёт из сборной России в команду Армении

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.
Булыкин: будет досадно, если Оганесян уйдёт из сборной России в команду Армении
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На мой взгляд, любой человек, не обязательно футболист, вправе выбирать, где ему лучше. Безусловно, сборная любой страны — это некоторая витрина, на которую смотрят и приглашают понравившихся игроков. Команда Армении сейчас имеет право выступать в значимых турнирах.

Будет очень досадно, если Оганесян от нас в итоге уйдёт, но это будет полностью его решение. Тенденции к массовому уходу это не породит. Да и раздувать вокруг его слов шумиху тоже не стоит. Я бы обратил внимание на следующее. Если человек меняет спортивное гражданство, но продолжает играть в российском чемпионате, мы его готовим не себе, а другой стране. На мой взгляд, надо с большим вниманием и ответственностью подойти к воспитанию своих молодых футболистов, которые будут готовиться для сборной России. Необходимо создать условия вокруг них, чтобы они сами хотели играть и были замотивированы, в том числе и бонусной системой.

Мы должны взращивать качественных ребят, которые будут переезжать в дальнейшем в Европу. Хорошо, что сейчас нам это делать удаётся, но качество своих футболистов надо повышать. Клубам надо понимать, кого они хотят воспитывать и для какой сборной они это будут делать. Сейчас хорошая возможность для того, чтобы в принципе обратить внимание на российский футбол и его нужды», — заявил Булыкин RT

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что на Оганесяна оказывают давление в выборе между сборными России и Армении.

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