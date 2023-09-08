Гаджиев считает, что на Оганесяна оказывают давление в выборе между сборными России и Армении

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал слова полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он пока не определился с выбором национальной команды.

«Всем хорошо известно, что сборная России сейчас не имеет права на выступление на международных турнирах. Ничего предосудительного в словах Оганесяна не вижу. Это спортивная карьера, и выбирать только ему самому. Наша команда ничего для себя не потеряет, сколько бы игроков ни отказалось за неё выступать. У нас хватит сил, чтобы взрастить ребят на смену.

Степан ничего для себя пока не решил, но на него оказывают давление в связи с этим вопросом. Моя позиция в этом отношении проста: тот, кто не хочет выступать за сборную, может этого не делать. Найдутся не менее талантливые ребята с большим желанием для вызова в национальную команду», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев оценил игру сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Египта.