Узнать больше

Гаджиев не стал выделять никого из футболистов сборной России после матча с Египтом

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил игру российской сборной по футболу в товарищеском матче с командой Египта.
Гаджиев не стал выделять никого из футболистов сборной России после матча с Египтом
  • РИА Новости

«Очевидно, что первый тайм у сборной России прошёл не так, как планировал Карпин. Вторая половина встречи выдалась куда интереснее. После перерыва наша команда стала прессинговать, возрос темп игры, жаль только, что концовку встречи отдали египтянам. Выделять кого-то из футболистов не хочу, поскольку не вхожу в штаб сборной России и не знаю ребят лично», — заявил Гаджиев RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить