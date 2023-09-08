Гаджиев не стал выделять никого из футболистов сборной России после матча с Египтом

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил игру российской сборной по футболу в товарищеском матче с командой Египта.

«Очевидно, что первый тайм у сборной России прошёл не так, как планировал Карпин. Вторая половина встречи выдалась куда интереснее. После перерыва наша команда стала прессинговать, возрос темп игры, жаль только, что концовку встречи отдали египтянам. Выделять кого-то из футболистов не хочу, поскольку не вхожу в штаб сборной России и не знаю ребят лично», — заявил Гаджиев RT.

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