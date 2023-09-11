Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче с Катаром

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об игре сборной России в нападении перед товарищеским матчем с командой Катара.

«Считаю, что Чалов и Соболев могут играть вместе. С учётом их лучших качеств их связка может оказаться весьма результативной против команды Катара. Александр сейчас в хорошей форме, а Фёдор может неплохо сообразить с опасной передачей или самостоятельно решить момент. Но не стоит забывать и о Комличенко, который в состоянии сыграть с каждым из них или помочь ближе к концу встречи», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев высказался о вызванных в национальную команду защитниках «Спартака».