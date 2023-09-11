Узнать больше

Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче с Катаром

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об игре сборной России в нападении перед товарищеским матчем с командой Катара.
Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче с Катаром
  • РИА Новости

«Считаю, что Чалов и Соболев могут играть вместе. С учётом их лучших качеств их связка может оказаться весьма результативной против команды Катара. Александр сейчас в хорошей форме, а Фёдор может неплохо сообразить с опасной передачей или самостоятельно решить момент. Но не стоит забывать и о Комличенко, который в состоянии сыграть с каждым из них или помочь ближе к концу встречи», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев высказался о вызванных в национальную команду защитниках «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить