Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче с Катаром
- РИА Новости
«Считаю, что Чалов и Соболев могут играть вместе. С учётом их лучших качеств их связка может оказаться весьма результативной против команды Катара. Александр сейчас в хорошей форме, а Фёдор может неплохо сообразить с опасной передачей или самостоятельно решить момент. Но не стоит забывать и о Комличенко, который в состоянии сыграть с каждым из них или помочь ближе к концу встречи», — заявил Гаджиев RT.
Ранее Гаджиев высказался о вызванных в национальную команду защитниках «Спартака».