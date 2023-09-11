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Гаджиев считает, что Джикия заслуживает вызова в сборную России

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о вызванных в национальную команду защитниках «Спартака».
Гаджиев считает, что Джикия заслуживает вызова в сборную России
  • РИА Новости

«Георгий по-прежнему является сильным защитником. Турнирное положение «Спартака» и игра его обороны не может не вызывать вопрос о том, кто заслуживает или не заслуживает вызова в сборную. Индивидуально каждый из приглашённых игроков красно-белых способен играть лучше. Вина действий защиты — частично на тренерском штабе Абаскаля, который не может наладить игру. Если Карпин вызывает всех этих футболистов, значит, верит в них», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре сборной страны перед товарищеским матчем с командой Катара.

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