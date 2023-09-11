Гаджиев считает, что Джикия заслуживает вызова в сборную России
- РИА Новости
«Георгий по-прежнему является сильным защитником. Турнирное положение «Спартака» и игра его обороны не может не вызывать вопрос о том, кто заслуживает или не заслуживает вызова в сборную. Индивидуально каждый из приглашённых игроков красно-белых способен играть лучше. Вина действий защиты — частично на тренерском штабе Абаскаля, который не может наладить игру. Если Карпин вызывает всех этих футболистов, значит, верит в них», — заявил Гаджиев RT.
Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре сборной страны перед товарищеским матчем с командой Катара.