В экстремальных условиях: гол Оганесяна и спасения Акгацева помогли сборной России сыграть вничью в Египте

Сборные России и Египта разошлись миром в товарищеском матче в Суэце. Подопечные Валерия Карпина пропустили в дебюте после необязательного рикошета, но смогли отыграться сразу после перерыва — вышедший на замену Степан Оганесян довершил дело Никиты Салтыкова, отобравшего мяч у вратаря соперника. Тем не менее главным героем встречи стал Станислав Агкацев, дважды спасший партнёров в компенсированное ко второму тайму время. Всего же за национальную команду в условиях экстремальной жары дебютировали 18 футболистов.

Один удар в створ и нокдаун на старте

Российская сборная прилетела в Суэц омоложенным составом — старшие футболисты 12 сентября сыграют с Катаром. Валерий Карпин выпустил в старте сразу девять дебютантов — до того в матчах за первую команду на поле выходили только Александр Коваленко и Даниил Хлусевич. Защитник «Спартака», который в последнее время сидит на скамейке, получил капитанскую повязку и проносил её почти всю встречу — лишь в концовке она перешла к голкиперу Станиславу Агкацеву.

Однако главной проблемой в этот вечер стало не отсутствие сыгранности и опыта выступлений под знамёнами сборной, а погодные условия. В дни визита россиян в Египте установилась жуткая жара — воздух прогрелся до 38 градусов. По словам полузащитника «Спартака» Даниила Денисова, играть было невероятно трудно.

«Одни из самых тяжёлых условий, в которых я играл в футбол в жизни. Египет был, наверное, более адаптирован к такой погоде, но для нас это не должно служить оправданием. Во втором тайме лучше получалось выходить из обороны, хорошо работал прессинг. С настроем ни у кого проблем нет. Мы играем за сборную, неважно, кто выходит против тебя. Это сборная», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

Игроков спасали частые перерывы, чтобы попить, и регулярные замены — по окончании встречи на скамейке невостребованным остался только Владислав Тороп, который, очевидно, получит свой шанс во втором раунде спарринга. Также вперёд футболистов гнали наши болельщики — их на трибунах собралось едва ли не больше, чем фанатов хозяев.

Тренерский штаб российской сборной избрал расстановку 4—3—3, в которой практически все футболисты располагались на родных позициях. Исключение составил лишь Данила Прохин, который в «Ростове» исполняет функции центрального защитника, а в четверг появился на поле в опорной зоне. Прохин в первом тайме проделал огромный объём работы, постоянно перемещался, а потому его замене удивляться не стоило.

Россияне с первых же минут пытались подавить соперника прессингом, но проблемы с дисциплиной зачастую сводили все усилия на нет. В итоге уже на седьмой минуте хозяева открыли счёт: у Ахмеда Отто прошла проникающая передача на фланг, Махмуд Сабер попытался пробить в касание, но мяч срикошетил в центр штрафной, где Виктор Александров не успел накрыть Билала Мажера.

Египтяне владели территориальным преимуществом вплоть до перерыва и пытались растягивать оборону гостей при помощи дальних диагоналей. Свободные зоны в рядах команды Валерия Карпина время от времени возникали, однако голевой удар так и остался единственным, который был нанесён в створ ворот Акгацева.

Впрочем, россияне яркой атакующей игрой тоже не баловали: за весь первый тайм им удалось лишь однажды потревожить голкипера соперника. Случилось это ещё при равном счёте, когда Тамерлан Мусаев принял мяч в центре штрафной и исполнил передачу на Даниила Кузнецова, но Мохамед Эль-Сайед выручил партнёров.

Удачные замены и энергичный Салтыков

В перерыве Валерий Карпин не стал менять оборонительную линию, зато сделал сразу пять перестановок в полузащите и нападении. Поле покинули Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Ярослав Гладышев, Данила Прохин и Даниил Кузнецов, а вместо них вышли Никита Салтыков, Никита Ермаков, Кирилл Кравцов, Степан Оганесян и Ярослав Михайлов.

Как оказалось, наставник полностью угадал с перестановками, а особенно здорово в игру вошёл Салтыков. По ходу всего второго тайма 19-летний игрок «Крыльев Советов» нервировал оборону противника на правом фланге, смело врывался в штрафную и отметился ударом в створ ворот. Под впечатлением от игры Никиты остался даже бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов.

«Игра раскрылась только во втором тайме. Ребята молодцы, имели шансы и на победу. Станислав Агкацев отлично выручил команду в концовке. Требовать от них ничего не хочу: они только сейчас собрались в таком составе. Не хотелось бы никого отмечать, но скажу о Салтыкове. Он сегодня был весьма старателен», — заявил Колыванов RT.

Именно Никита организовал ответный мяч россиян: не успели команды вернуться на поле из раздевалок, как Эль-Сайед далеко отпустил от себя мяч в собственной штрафной, Салтыков поставил корпус, обокрал его и пробил по воротам, но голкипер справился. Однако мяч отлетел к Степану Оганесяну. Футболист «Оренбурга» не растерялся и вторым касанием отметился дебютным мячом за национальную команду.

После того как счёт стал равным, инициатива перешла к россиянам. Подопечные Валерия Карпина большим числом перебирались на чужую половину поля и активно прессинговали противника. Египтяне оказались заперты вблизи собственной штрафной — выйти из-под давления не помогали даже длинные передачи.

На 64-й минуте Валерий Карпин провёл ещё две замены, и следующий опасный выстрел по воротам хозяев нанёс Владислав Шитов, вышедший вместо Тамерлана Мусаева. А спустя немного времени голкипер египтян грубо ошибся на выходе при подаче углового, но мяч дважды подряд угодил в одну и ту же штангу после выстрелов Виктора Мелёхина.

У Станислава Агкацева поначалу было немного работы, но в концовке голкипер «Краснодара» выручил нашу сборную в двух сложнейших эпизодах. А между ними египтяне потревожили каркас наших ворот: мяч после удара со штрафного попал в штангу.

По окончании матча Валерий Карпин остался недоволен действиями обороны, а также признался, что ещё не запомнил имена всех футболистов омоложенной сборной. Ничего удивительного в этом нет: в общей сложности за первую национальную команду в четверг дебютировали 18 футболистов.

Вторая встреча с олимпийской сборной Египта состоится 11 сентября, но главного тренера на бровке уже не будет: Карпин вылетит в Катар, где на следующий день «взрослым» россиянам предстоит провести ещё одну товарищескую игру.