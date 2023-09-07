Узнать больше

Колыванов считает, что сборная России по футболу имела хорошие шансы победить Египет

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с олимпийской командой Египта.
Колыванов считает, что сборная России по футболу имела хорошие шансы победить Египет
  • Gettyimages.ru
  • © Marcoriveroph

«Игра раскрылась только во втором тайме. Ребята из нашей сборной молодцы, имели шансы и на победу. Станислав Агкацев отлично выручил команду в концовке. Требовать от ребят ничего не хочу: они только сейчас собрались в таком составе. Не хотелось бы никого отмечать, но скажу о Салтыкове. Он сегодня был весьма старателен», — заявил Колыванов RT.

Также экс-форвард итальянской «Болоньи» ответил на вопрос, стоит ли проводить сборы национальной команды в период её отстранения от международных турниров.

«Однозначно собираться надо, для ребят это прекрасная возможность. Для кого-то это момент всей жизни, и не факт, что через год или два игрок попадёт вновь в состав национальной сборной», — добавил он.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что национальная команда России получила довольно много пользы от матча с олимпийской сборной Египта.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить