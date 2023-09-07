Колыванов считает, что сборная России по футболу имела хорошие шансы победить Египет

Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с олимпийской командой Египта.

«Игра раскрылась только во втором тайме. Ребята из нашей сборной молодцы, имели шансы и на победу. Станислав Агкацев отлично выручил команду в концовке. Требовать от ребят ничего не хочу: они только сейчас собрались в таком составе. Не хотелось бы никого отмечать, но скажу о Салтыкове. Он сегодня был весьма старателен», — заявил Колыванов RT.

Также экс-форвард итальянской «Болоньи» ответил на вопрос, стоит ли проводить сборы национальной команды в период её отстранения от международных турниров.

«Однозначно собираться надо, для ребят это прекрасная возможность. Для кого-то это момент всей жизни, и не факт, что через год или два игрок попадёт вновь в состав национальной сборной», — добавил он.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что национальная команда России получила довольно много пользы от матча с олимпийской сборной Египта.