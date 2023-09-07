Колосков: задачи сборной России в матче с Египтом выполнены в полном объёме

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что национальная команда получила много пользы от матча с олимпийской сборной Египта.

«От матча с Египтом польза для всех. И игра получилась напряжённая, острая, с мощной концовкой. Задачи, которые стояли перед сборной, выполнены в полном объёме», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что цель у данного матча — дать возможность главному тренеру Валерию Карпину посмотреть игроков ближайшего резерва.

«Стоило играть или нет — это примитивное суждение. Для этого поехал данный состав, он готовился, варьировался. Самим ребятам очень важно было получать замечания, указания, подсказки от тренера сборной», — заключил Колосков.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суец. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России провели открытую тренировку для детей на поле в Белокаменке.