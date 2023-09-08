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Денисов заявил, что дорога в Египет доставила больше проблем, чем жара

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Защитник сборной России по футболу Даниил Денисов заявил, что непросто перенёс переезд в Суэц на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Самое тяжёлое не погодные условия и не поле, а перелёт. Помимо перелёта до Каира, мы ещё два часа добирались до Суэца. В гостинице хорошие условия, но вот дорога — самое тяжёлое», — цитирует Денисова ТАСС.

По его словам, на матче было достаточно много российских болельщиков.

«Огромное им спасибо. Приятно, когда нас поддерживают даже здесь. Надеюсь, что за нас болели по телевизору», — добавил Денисов.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.

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