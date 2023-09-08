Денисов заявил, что дорога в Египет доставила больше проблем, чем жара
Самое тяжёлое не погодные условия и не поле, а перелёт. Помимо перелёта до Каира, мы ещё два часа добирались до Суэца. В гостинице хорошие условия, но вот дорога — самое тяжёлое», — цитирует Денисова ТАСС.
По его словам, на матче было достаточно много российских болельщиков.
«Огромное им спасибо. Приятно, когда нас поддерживают даже здесь. Надеюсь, что за нас болели по телевизору», — добавил Денисов.
Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).
Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.
Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.