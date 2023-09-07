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Оганесян: рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче

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Нападающий сборной России по футболу Степан Оганесян поделился эмоциями от дебютного матча за национальную команду.
Оганесян: рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче
  • РИА Новости

«Очень рад дебютировать за сборную и забить первый мяч. К сожалению, сегодня не удалось выиграть, будем стараться, чтобы в следующей игре был положительный результат», — цитирует Оганесяна пресс-служба сборной России по футболу.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России провели открытую тренировку для детей на поле в Белокаменке.

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