Оганесян: рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче

Нападающий сборной России по футболу Степан Оганесян поделился эмоциями от дебютного матча за национальную команду.

«Очень рад дебютировать за сборную и забить первый мяч. К сожалению, сегодня не удалось выиграть, будем стараться, чтобы в следующей игре был положительный результат», — цитирует Оганесяна пресс-служба сборной России по футболу.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России провели открытую тренировку для детей на поле в Белокаменке.