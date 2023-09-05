«Стоит задача победить, но не любой ценой»: сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Египтом и Катаром

Сборная России начала подготовку к товарищеским матчам с Египтом и Катаром. В связи с тем, что на сборе присутствуют почти полсотни футболистов, Валерию Карпину приходится организовывать по два занятия в день. При этом из-за повреждений различной тяжести Новогорск вынуждены были покинуть Константин Тюкавин и Вячеслав Караваев. По словам главного тренера, он намерен попробовать в деле всех подопечных, а проблем с мотивацией не должно возникнуть ни у кого. В свою очередь, Сергей Пиняев назвал приглашение в коллектив поощрением за свою работу.

Почти 50 человек на сборе и три товарищеских матча за шесть дней

Нынешний сбор национальной команды во многом получился необычным. Во-первых, подопечные Валерия Карпина встретились впервые почти за полгода. Во-вторых, вызов получили почти 50 человек. Наконец, их ждут сразу три товарищеских матча. 7 и 11 сентября коллектив сыграет с олимпийской сборной Египта, а 12-го — с Катаром.

Кроме того, 7 сентября для части спортсменов запланирован выезд на открытую тренировку в Белокаменку, где в плавучем доке состоялась встреча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

Большая часть игроков прибыла на базу в Новогорск ещё 4-го числа, в понедельник. Любопытно, что раньше всех приехал Александр Головин, в последний раз выходивший на поле под флагом страны почти два года назад — ещё в рамках квалификации чемпионата мира — 2022.

«Добирался тяжело, очень долго. Была пересадка в Турции почти на шесть часов, но ничего — прибыл, всё нормально. Соскучился по сборной, но в то же время получал травмы, поэтому не мог играть. Как‑то даже не везло. Слава богу, сейчас всё хорошо», — поделился эмоциями полузащитник.

Первый день футболисты посвятили восстановлению и ограничились работой в тренажёрном зале. А ближе к вечеру последними к партнёрам присоединились представители «Динамо» и «Ростова».

К сожалению, многие не обошлись без повреждений, а потому пришлось проводить серьёзные изменения в составе. Пропустили сбор Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников. Им на замену пригласили Михаила Кержакова, Александра Коваленко (оба — «Зенит»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба — «Крылья Советов»), Данилу Прохина («Ростов») и Даниила Кузнецова («Рубин»).

Позже в довершение всех бед выбыли из строя ещё и Константин Тюкавин с Вячеславом Караваевым.

«Из-за перегрузочного состояния принято решение отпустить Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом», не позволит ему помочь сборной в сентябре», — объяснил старший врач Владимир Хайтин.

Однако несмотря на вынужденные рокировки, у штаба всё равно было достаточно работы. Чтобы Карпин успел потрудиться со всеми, во вторник, 5 сентября, футболистов разделили на две группы и провели два полноценных занятия. В аналогичном режиме будут идти тренировки и в последующие дни.

«Головин доехал? Нам его с тортом встретить?»

Неудивительно, что общение наставника с журналистами началось с вопроса, насколько сложно ему приходится.

«Тяжелее. Одну команду проще тренировать. Всё делается в двойном объёме. Мы искали соперника для основной. Не хочу разделять. Вели поиски второго оппонента, помимо Катара, и появился вариант с Египтом. Они настояли на двух матчах. Выбирать особо не приходится. Вторым соперником стал бы Бахрейн? Имелось несколько вариантов. Зачем мне голову забивать причинами, почему не получилось?» — заявил Карпин.

Однако в вызове столь большого количества атлетов он видит только плюсы. По мнению специалиста, у него появилась отличная возможность увидеть в деле многих молодых исполнителей. А те смогут проявить себя в контрольных встречах.

«Они точно сыграют. Сейчас есть возможность познакомиться не только в тренировочном процессе, но и встречах. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста», — добавил Карпин.

Не обошлось и без обсуждения будущего. Тренер отказался давать какие-либо прогнозы по поводу возвращения отечественных команд на международные турниры и посетовал, что в настоящий момент сложно что-либо предсказывать.

«А кто сейчас хоть что-то знает? В жизни мы знаем, куда движемся? Мы не понимаем, что будет через год или два. Переход в Азиатскую конфедерацию? Мы точно будем там играть? У меня нет такой уверенности. Насколько сложно жить в неопределённости? Есть поговорка: «Не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней». Вот и всё. Моё отношение — конкретика. Например, в сентябре появилось три поединка — всё, мы готовимся к ним. Что будет в октябре — не знаю», — отметил наставник.

Вместе с тем, по его мнению, в условиях санкций и ограничений российские футболисты обязаны не утрачивать мотивацию и демонстрировать максимум даже в товарищеских играх.

«Стоит задача победить, но не любой ценой. Например, только что разговаривали с Сергеем Пиняевым. У него есть некоторые проблемы. «Локомотиву» надо выигрывать, и его ставят в состав даже с ними. В сборной мы рисковать здоровьем Сергея не станем. То же самое и с другими. Какова вероятность, что он покинет сбор? В зависимости от того, как будет восстанавливаться», — посетовал Карпин.

По той же причине не прибыли в Новогорск два лидера «Краснодара» — Черников и Кривцов. Причём, как и в случае с юным вингером железнодорожников, специалист подчеркнул: о проблемах со здоровьем стало известно только после вызова в сборную.

А вот Эдгар Севикян не приехал совсем по другой причине. Молодой хавбек, показывающий яркий футбол в составе «Нижнего Новгорода» и уже забивший четыре мяча в текущем сезоне, изъявил желание выступать за Армению.

«Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения получит возможность отбираться на чемпионат мира. Я ребят не осуждаю», — признался рулевой.

Зато к национальной команде, как уже говорилось, впервые за долгое время присоединился Головин. И Карпин даже не обошёлся без фирменной шутки.

«Александр наконец доехал? Нам теперь с тортом встречать? Встретили как обычно. Никаких сложностей с вызовом Головина и Алексея Миранчука не было. Саша приехал, Алексей не смог, потому что только два дня назад вернулся к тренировкам», — объяснил он.

Прибытие хавбека «Монако» стало отличным поводом обсудить игру других россиян, выступающих в сильнейших первенствах Старого Света. Например, специалист признался, что спокойно отнёсся к хорошему старту Далера Кузяева в «Гавре». Полузащитник в первых четырёх матчах за новую дружину забил два мяча.

«Меня не удивило то, как он начал во Франции. А почему это должно удивлять? Два гола? Замечательно. Оценить переход? Ему не 15 лет, а 30, он сам выбирает путь продолжения карьеры. А я по-прежнему рассчитываю на Далера. Мы бы вызвал его, если бы не дисквалификация», — добавил тренер.

Но, разумеется, с особым интересом он обязан следить за Арсеном Захаряном, поскольку сам более пяти лет отдал «Реал Сосьедад».

«Из клуба перед трансфером мне никто не звонил: ни главный тренер, ни спортивный директор. Я сам не связывался с Арсеном после его дебюта. А вот до — было. Спросил, как его дела. Знаете, какая там хорошая кухня? Рестораны отличные! Ему там всё расскажут и покажут», — заверил специалист.

Любопытно, что, несмотря на недавний отъезд в Европу Захаряна и Кузяева, он не считает россиян востребованными в Старом Свете.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков — разные вещи. Там у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре человека. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши футболисты востребованны», — отметил он.

По мнению тренера, в его время отечественные исполнители добивались большего, поскольку хотели ещё и лучше зарабатывать, тогда как сейчас у многих нет такой мотивации. Однако ситуация, как он считает, всё же меняется.

«Не знаю, какая зарплата была и есть у Захаряна. Кузяев, например, поехал на меньшие деньги. Логика сейчас другая — поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. К тому же ещё и появляется возможность выступать в еврокубках», — подытожил Карпин.

«Вызов в сборную — поощрение за мою работу»

Пообщался с представителями СМИ и Пиняев, о проблемах которого со здоровьем рассказал наставник. Вингер «Локомотива» признался, что с огромным желанием приехал в национальную команду.

«Я не играл в официальных матчах за сборную. Вызов — поощрение за мою работу. Хотелось бы отблагодарить свою страну за возможности, которые давались мне ранее», — отметил футболист.

Он также рассказал: собравшимся сразу было объявлено, что молодые могут как отправиться в Египет, так и выйти на поле в противостоянии с Катаром, где не будет ограничений по возрасту.

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«Поэтому готовимся. А штаб примет решение, кто где будет играть. Думаю, никому не принципиально, против кого. Главное — помогать команде и защищать честь своей страны. Мы все понимаем нынешние обстоятельства. Здорово, что за молодыми следят и продолжают давать шансы. Это хорошо. Пропасть между юношеским футболом и взрослым сократилась», — добавил Пиняев.

Оценивая уровень оппонентов, он предположил, что «фараоны» не являются подарком и представляют интерес, а вот о силе катарцев рассуждать не стал, несмотря на то, что они совсем недавно играли на домашнем мундиале. Любопытно, что Сергею тоже задали вопрос о востребованности россиян в Старом Свете, и он в отличие от наставника настроен оптимистично.

«По истории с Захаряном можно судить, что наши футболисты нужны в Европе. Будем надеяться, в будущем их за рубежом станет ещё больше, и мы будем уже представлять действительно европейский уровень», — подчеркнул хавбек.

А пока хорошим примером для молодёжи служит Головин, который с 2018-го защищает цвета «Монако». Пиняев признался, что был рад встретиться с ним в Новогорске.

«Поздоровались, перекинулись парой слов. Будем знакомиться в процессе. Приятно, что приехали такие мастера, как Саша. Это будет полезно для молодых», — заявил футболист.

Если Сергей уже имеет опыт выступления за сборную и даже забивал за неё, то вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев впервые приехал в расположение коллектива.

«Только положительные эмоции от вызова. Сегодня состоялась первая тренировка на поле, готовимся к двум матчам. Посмотрели, как играет Египет, было немного тактики на поле. Идёт притирка, всё по плану. Когда выходишь на поле в форме сборной, настрой исключительно победный. Неважно, товарищеские встречи или официальные. Мы представляем свою страну», — поделился впечатлениями голкипер.